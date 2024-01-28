Хави покинет «Барселону» Хави объявил об уходе из «Барселоны» после обидного проигрыша

Фото: Nikku/Xinhua/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави объявил, что он покинет свою должность после завершения текущего сезона. Он заявил об этом на пресс-конференции после домашнего матча 22-го тура чемпионата Испании, в котором его команда уступила «Вильярреалу» со счетом 3:5. На данный момент «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» из Мадрида на 10 очков.

С 30 июня я больше не буду работать главным тренером «Барселоны». Это решение было принято после обсуждения с президентом клуба Жоаном Лапортой и руководством. Как преданный болельщик команды, я считаю, что для клуба необходимы перемены, чтобы игроки чувствовали себя свободнее и спокойнее, — заявил Хави.

Хави 44 года. Он возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. В предыдущем сезоне он привел команду к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании. Хави — воспитанник и легенда «Барселоны». В основе каталонского клуба он выступал с 1998 по 2015 года.

Ранее об уходе с поста главного тренер «Ливерпуля» объявил Юрген Клопп. Бывший полузащитник английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов признался, что был удивлен его решением. По словам экс-хавбека сборной России, несмотря на то что он не является фанатом «красных», 56-летний специалист показал хорошие результаты с командой.