Стало известно, когда Мбаппе покинет ПСЖ Французский нападающий Килиан Мбаппе покинет ПСЖ летом 2024 года

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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет команду летом 2024 года, сообщает портал Foot Mercato. Известно, что по окончании текущего сезона у Мбаппе заканчивается контракт с ПСЖ.

По данным портала, форвард несколько дней назад достиг соглашения с мадридским «Реалом». При этом сам футболист в минувший четверг, 4 января, заявлял, что пока не выбрал, где продолжит свою карьеру.

25-летний нападающий выступает за французский клуб с 2018 года. В настоящее время трансферная стоимость Мбаппе оценивается в €180 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в 24 матчах и забил 25 голов, а также сделал три результативные передачи.

ПСЖ идет на первом месте в национальном чемпионате. Команда Луиса Энрике набрала 40 очков в 17 встречах.

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