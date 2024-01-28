«Мир сходит с ума»: в УЕФА высказались о разном отношении к РФ и Израилю Глава УЕФА Чеферин отказался говорить о разных подходах к России и Израилю

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью британской газете The Guardian отказался отвечать на вопрос о разном подходе организации к вопросу об участии России и Израиля в международных соревнованиях. Он признался, что ему сложно комментировать позицию Лиги.

Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить на эту тему, — сказал он.

После начала спецоперации в феврале 2022 года FIFA и UEFA решили отстранить футбольные сборные России от международных соревнований. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских матчах. При этом Израиль после начала военной операции в секторе Газа продолжает участвовать в состязаниях.

Тем не менее в октябре FIFA допустила до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков до 17 лет. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди молодых игроков в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы. Команда будет иметь название «Российский футбольный союз» и выступать без флага и гимна в нейтральных цветах.

До этого исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, чтобы восстановить сборные до 17 лет на турнирах, даже если их жеребьевки уже прошли. В то же время ограничения для взрослых команд продолжают действовать. Исполком УЕФА допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные.