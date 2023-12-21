«России там не будет»: почетный президент ФИФА о футбольной Суперлиге Вячеслав Колосков: российских клубов в футбольной Суперлиге не будет

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российских клубов не будет в футбольной Суперлиге, а сам проект пока очень далек от запуска, заявил NEWS.ru бывший вице-президент ФИФА и член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков. Он считает, что УЕФА и дальше будет противодействовать созданию турнира для грандов.

Туда хотели бы попасть все, и «Зенит», и «Ростов», и «Спартак», но есть проблема: их туда не пригласят. Наших клубов там не будет. Наверняка сейчас знать почти ничего нельзя, но в этом я уверен, — сказал Колосков.

Колосков также ответил на вопрос о том, почему вообще руководители ряда больших европейских клубов хотят создать свой турнир, если Лига чемпионов УЕФА пользуется огромной популярностью во всем мире и приносит очень большие деньги. Он уверен, что создателям Суперлиги нужен контроль над доходами.

УЕФА неплохо руководит футболом, но создатели Суперлиги хотят руководить сами. Сейчас доходы от Лиги чемпионов распределяются между всеми клубами, включая те, кто играет отборочные соревнования. А создатели Суперлиги хотят распределять деньги только между собой, не делиться с маленькими клубами. И учитывая, что они подавали в суд, настроены они очень серьезно, — считает Колосков.

Он отметил, что решение суда не означает создание Суперлиги, оно только указывает, что УЕФА не может напрямую запрещать клубам участвовать в коммерческих турнирах. Но УЕФА все еще может накладывать санкции.

В мое время речь также шла о Суперлиге, еще в 1990-е, во времена Леннарта Юханссона. Разговоры шли точно такие же, но ничего так и не создали. И сейчас до создания еще очень далеко. Будет еще как минимум исполком УЕФА, где будут решать, что делать с теми, кто уйдет в Суперлигу. Санкции могут быть разные. Самые очевидные — запрет для футболистов играть под эгидой УЕФА, а это означает запрет выступать за сборную, чемпионаты Европы. Поэтому говорить о создании Суперлиги еще очень рано, — заключил Колосков.

Сегодня суд Европейского союза постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», когда пытаются запретить европейским футбольным клубам участвовать в коммерческих турнирах. Правила этих организаций относительно Суперлиги противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Тем временем стало известно, что сборная России по футболу впервые с 2021 года сыграет с соперниками из Европы. Товарищеский матч с командой из Сербии состоится в марте 2024 года.