Сборную России не включили в список участников жеребьевки Лиги наций УЕФА не добавил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций

Фото: vk.com/teamrussia

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал включать сборную России в список участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, указано на сайте организации. Жеребьевка началась 2 декабря.

Союз опубликовал расписание жеребьевки, которая стартовала в Гамбурге. В таблице участников Россия отсутствует.

Жеребьевка финального турнира Евро-2024 УЕФА состоится в Гамбурге в субботу, 2 декабря, — на данный момент подтверждены четыре жеребьевки, — указано на сайте.

УЕФА и Международная федерация футбола 28 февраля 2022 года отстранили сборные и клубы России от участия в матчах. Решение организаций было продиктовано началом спецоперации на Украине. Сборная РФ не выступала и в прошлом розыгрыше Лиги наций, что опустило ее из дивизиона В в С.

Ранее экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций стал аморфной организацией, которая сначала принимает одно решение, а затем меняет его под политическим давлением. По словам Кавазашвили, в руководстве организации, являющейся «шарашкиной конторой», находятся очень слабые люди во главе с президентом Александером Чефериным.