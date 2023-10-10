«В УЕФА слабые люди»: Кавазашвили осудил недопуск российских юниоров Анзор Кавазашвили заявил, что УЕФА руководят слабые люди

Фото: Сергей Соболев/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стал аморфной организацией, которая сначала принимает одно решение, а затем меняет его под политическим давлением, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Так он прокомментировал решение о недопуске российских юниоров к международным турнирам. По словам Кавазашвили, в руководстве организации находятся очень слабые люди во главе с президентом Александром Чефериным.

Это шарашкина кантора, которая сначала принимает одно решение, а завтра услышит отклик подчиненных и начнет принимать другое решение. В руководстве УЕФА находятся очень слабые люди во главе с президентом Чефериным. Как так можно, чтобы принять решение о допуске, а потом через пару дней после отклика прибалтийских государств вдруг поменяли решение? УЕФА подчиняется руководству Евросоюза, в частности англосаксам. Приняв решение об отказе, они даже не смогли квалифицированно, по-спортивному, назвать причину отстранения, — сказал Кавазашвили.

В феврале 2022 года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 27 сентября этого года Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение вернуть российскую юниорскую сборную U17 в нейтральным статусе, однако с этим решением не согласились несколько европейских стран, объявивших о бойкоте матчей с россиянами. В результате УЕФА поменял решение.