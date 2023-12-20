Сборная России впервые с 2021 года схлестнется с футболистами из Европы Президент РФС Дюков: сборная России сыграет с футболистами Сербии в 2024 году

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Игроки сборной России

Сборная России по футболу впервые с 2021 года сыграет с соперниками из Европы, сообщил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, товарищеский матч с командой из Сербии состоится в марте 2024 года.

Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдет в марте в России. С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили, — сказал Дюков.

Президент РФС также допустил возможность организовать игру с экзотическими странами вроде Кубы. Однако Дюков подчеркнул, что России нужно стремиться к тому, чтобы проводить матчи на своей территории.

После начала спецоперации в феврале 2022 года FIFA и UEFA решили отстранить футбольные сборные России от международных соревнований. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских матчах.

Тем не менее в октябре FIFA допустила до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков до 17 лет. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди молодых игроков в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы. Команда будет иметь название «Российский футбольный союз» и выступать без флага и гимна в нейтральных цветах.