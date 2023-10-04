ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионата мира ФИФА допустит юношеские сборные России до ЧМ в случае их квалификации

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Международная федерация футбола (ФИФА) допустила до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет, сообщается на официальном сайте организации. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.

Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы. Команда будет иметь название «Российский футбольный союз» и выступать без флага и гимна в нейтральных цветах.

Ранее исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, чтобы восстановить сборные до 17 лет на турнирах, даже если их жеребьевки уже прошли. В то же время ограничения для взрослых команд продолжают действовать. Исполком УЕФА допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные.

Между тем Российский футбольный союз до конца 2023 года определится, оставаться ли в УЕФА или перейти в Азиатскую конфедерацию. Решение будет зависеть от исхода переговоров о возвращении российских команд в УЕФА, заявил ранее глава РФС Александр Дюков.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша ранее заявил, что юношеские сборные Польши не будут соревноваться со сборными РФ.