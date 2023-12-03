Жеребьевка Евро-2024 прошла под женские стоны в зале Во время жеребьевки чемпионата Европы-2024 по футболу были слышны женские стоны

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 по футболу неожиданно для присутствующих и миллионов зрителей по всему миру сопровождалась женскими стонами. В прямом эфире, когда ведущие определяли будущих соперников, раздавались нехарактерные для посвященного большому спорту мероприятия звуки. Некоторые в зале переглядывались с недоумением, а один из ведущих улыбнулся и продолжил вести церемонию.

Автором пранка стал блогер Дэниэл Джарвис, который признался в этом в соцсети Twitter (X). Он рассказал, что принес телефон с эротическим рингтоном и позвонил на него с другого гаджета.

Церемония жеребьевки Евро-2024 прошла в Гамбурге 2 декабря. Матчи состоятся в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола 28 февраля 2022 года отстранили сборные и клубы России от участия в матчах. Решение организаций было продиктовано началом спецоперации на Украине. Накануне УЕФА не стал включать сборную России в список участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Сборная РФ не выступала и в прошлом розыгрыше, что опустило ее из дивизиона В в С.