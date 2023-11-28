Составлен список лучших футболистов XXI века: где Месси, есть ли русские FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов XXI века

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси

Британское издание FourFourTwo опубликовало список лучших футболистов XXI века. Какие места заняли Лионель Месси и Криштиану Роналду и есть ли в рейтинге российские игроки?

Стал ли Месси лучшим игроком

Первое место в рейтинге лучших игроков текущего века по версии FourFourTwo занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Как отмечает издание, помимо выдающейся статистики, легенда «Барселоны» обладает экстраординарными техническими способностями и высоким игровым интеллектом.

«Чтобы по-настоящему оценить гений Месси, нужно понаблюдать, как он входит в игру и выходит из нее с мячом, привязанным к левой ноге, вскрывает оборону соперника идеальной передачей. Экстраординарны не только его технические способности: Месси почти всегда принимает правильные решения, демонстрируя непревзойденный интеллект, который отличает его не меньше, чем его природный талант. Просто лучший», — подчеркивает FourFourTwo.

На каком месте Криштиану Роналду

Вторая строчка досталась португальскому экс-нападающему «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду. За всю карьеру в профессиональном футболе форвард забил более 800 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории этого вида спорта в официальных матчах. Также Роналду — первый игрок в истории, который выиграл четыре «Золотые бутсы». Португалец стал обладателем пяти «Золотых мячей».

Фото: Joao Bravo/Keystone Press Agency/Global Look Press Криштиану Роналду

Какие места заняли Хави, Иньеста, Роналдиньо и Зидан

Третье место у бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты. Легендарный хавбек выиграл все возможные трофеи с каталонским клубом и сборной Испании.

«Иньеста забил менее 100 мячей за свою взрослую карьеру, но чистые цифры не отдают ему должного. За 360-градусным зрением Иньесты, точной передачей и великолепной работой ног было приятно наблюдать», — пишет британское издание.

Четвертая строчка досталась Хави. Как отмечает FourFourTwo, испанец является одним из лучших полузащитников в истории футбола.

«Хави всегда только отдавал мяч другим. Он был опорой великой „Барселоны“ и сборной Испании, диктовал темп и руководил игрой из центра поля. Все произошло благодаря Хави, на чьей переполненной каминной полке лежат три медали победителя Лиги чемпионов, плюс одна с чемпионата мира, две с Евро и восемь с Ла Лиги», — поясняет портал.

Пятое место — у Роналдиньо. FourFourTwo подчеркивает, что бразилец был лучшим футболистом мира в середине 2000-х годов, но не смог долго продержаться на таком уровне.

«К сожалению, Роналдиньо не смог долго поддерживать этот уровень, и его карьера в итоге завершилась в Бразилии. И все же любой, кто любит футбол, наверняка согласится, что лучше праздновать то, что он дал нам, чем сокрушаться по поводу того, что все закончилось относительно быстро», — уверены авторы рейтинга.

Шестое место досталось легендарному французскому игроку Зинедину Зидану, седьмое — экс-форварду «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, восьмое — голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру, девятое — бразильцу Кака, а замкнул топ-10 уругваец Луис Суарес.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press Андрес Иньеста

Есть ли в топ-100 игроки из России и стран бывшего СССР

Издание FourFourTwo не включило в рейтинг российских футболистов.

Украинский форвард Андрей Шевченко, который выступал за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси», занял 31 место в списке лучших футболистов XXI века.

Есть ли в рейтинге футболисты, выступавшие в чемпионате России

15-е место в списке досталось камерунскому нападающему Самуэлю Это’о, известному по выступлениям за «Барселону» и миланский «Интер». В России камерунец играл за махачкалинский «Анжи» в 2011–2013 годах. За клуб из Дагестана Это’о провел 53 матча, в которых забил 25 голов.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Неманья Видич

Бразилец Роберто Карлос занял 59-ю строчку. Звезда «Реала» и сборной Бразилии перебрался в Россию в 2011 году, где также выступал за «Анжи». Как игрок он провел в клубе чуть больше года, сыграв в 25 матчах и забив четыре гола.

Также в рейтинг попал серб Неманья Видич. Защитник, выступавший в России за московский «Спартак» с 2004 по 2006 год, занял 62-е место. Мировую известность он получил в «Манчестер Юнайтед», где провел восемь лет в качестве основного защитника после перехода из «Спартака».

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