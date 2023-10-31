Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч»

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Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football. Эту награду спортсмен получил в восьмой раз, став рекордсменом по победам в премии.

Церемония вручения состоялась в парижском театре «Шатле». Вторым по итогам голосования стал норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье место занял бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне.

Ранее футболист сборной Бразилии и игрок клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии Неймар получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска. Инцидент произошел в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года со сборной Уругвая в ночь на 18 октября. Бразильская сборная проиграла со счетом 0:2, а 31-летний форвард покинул поле в конце первого тайма на носилках, после чего ему сделали операцию. Обычные сроки восстановления при подобном характере травмы составляют от полугода.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин погиб в результате в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Авария произошла во время гонок стритрейсеров. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник.