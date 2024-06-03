Сборная России по футболу провела тренировку перед матчем с Белоруссией На тренировке сборной РФ в преддверии игры с Белоруссией отсутствовал Захарян

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и тренер вратарей Виталий Кафанов

Сборная России по футболу провела открытую тренировку на базе в Новогорске, сообщает корреспондент NEWS.ru. Тренировочная сессия прошла в рамках подготовки команды к товарищескому матчу с командой Белоруссии, который пройдет 7 июня в Минске.

В тренировке не принимал участия полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, у 21-летнего хавбека поднялась температура.

Сбор в Новогорске начался 1 июня. Во вторник, 4 июня, команда вылетит в Минск, где продолжит подготовку к встрече.

Игра состоится на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. В последний раз российские игроки встречались с белорусскими 7 июня 2015 года, тогда матч завершился со счетом 4:2 в пользу РФ. Предстоящий матч станет первым для российской сборной в 2024 году на выезде. Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что все российские футбольные сборные продолжают играть, несмотря на изоляцию. По его оценке, количество товарищеских матчей сейчас можно назвать достаточным.