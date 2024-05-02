Названа дата футбольного матча между сборными России и Белоруссии Сборная России по футболу 7 июня сыграет с Белоруссией впервые за девять лет

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Белоруссии 7 июня, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Игра состоится на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. В последний раз российские игроки встречались с белорусскими соперниками 7 июня 2015 года, тогда матч завершился со счетом 4:2 в пользу РФ.

Товарищеский матч пройдет в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». <...> Сборные России и Беларуси провели между собой четыре матча. Последний прошел 7 июня 2015 года и закончился со счетом 4:2, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в РФС, это станет первым матчем на выезде для российской сборной в 2024 году. Там добавили, что встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что все российские футбольные сборные продолжают играть, несмотря на изоляцию. По его оценке, количество товарищеских матчей сейчас можно назвать достаточным. Колосков считает, что в нынешних условиях РФС достаточно эффективно. Он подчеркнул, что это касается не только мужского футбола, но и женского, пляжного, футбола инвалидов и футзала.