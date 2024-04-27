«Все сборные России играют»: Колосков оценил работу РФС в условиях изоляции Колосков: эффективность работы футбольных сборных практически не снизилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки сборной России Максим Осипенко, Даниил Хлусевич и Константин Тюкавин

Все российские футбольные сборные продолжают играть, несмотря на изоляцию, что подчеркивает эффективность работы РФС, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его оценке, количество товарищеских матчей сейчас можно назвать достаточным.

В нынешних условиях РФС работает достаточно эффективно. Все знают, какие игры проводит первая сборная России, но у нас вся 21 национальная сборная регулярно играет. Это касается не только мужского футбола, но и женского, пляжного, футбола инвалидов и футзала. Вчера об этом докладывал президент РФС, что проводятся постоянные сборы, встречи, в том числе с выездом в Южную Америку, куда летала молодежная команда. Эффективность работы практически не снизилась, разве что нет официальных соревнований, но товарищеских матчей достаточно, — рассказал Колосков.

Бывший глава российского футбола также отметил, что не стоит ограничивать сборную привлечением только молодых игроков, но работа должна строиться на перспективу.

Ранее в РФС в рамках представления концепции развития национальной сборной по футболу допустили, что ориентиром для возвращения национальной команды РФ может стать отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го, говорится в публикации на сайте РФС.