В РФС назвали срок возвращения сборной на чемпионаты мира и Европы Колосков: возвращение российского футбола на международную арену зависит от СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков предположил в разговоре с NEWS.ru, что сборная России вернется на международную арену к началу отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Он не исключил, что РФ допустят даже к финальной части ЧМ-2026, который пройдет в США.

Любой прогноз должен основываться на реальных фактах. Прогноз, что нашу сборную допустят к отборочному турниру на чемпионат Европы 2028 года, вполне реален. Но это может быть и отборочный турнир на чемпионат Мира в Америке, который стартует в 2026 году. Может и 2032 год. Всё зависит от того, когда закончится специальная военная операция, — считает Колосков.

Ранее в РФС не исключили, что ориентиром для возвращения национальной команды РФ является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го, говорится в публикации на сайте РФС.

Футболист Игорь Семшов ранее заявил, что кресло тренера «Спартака» могут занять действующий наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин или экс-тренер национальной команды Станислав Черчесов. По словам спортсмена, возглавить команду должен человек, который будет соответствовать уровню клуба. Семшов добавил, что отставка Абаскаля ожидалась уже давно.

Ранее сообщалось, что перед увольнением Абаскаль часто конфликтовал с Владимиром Слишковичем, который был его помощником. Тот был не согласен с решениями испанца по игре команды. Спортивный журналист Сергей Егоров заявил, что вместе с Абаскалем столичный клуб лишился еще двух специалистов: ассистента Карлоса Мария Валье Морено и тренера по физподготовке Фернандо Перес Лопеса.