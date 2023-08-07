Квартира за $9 млн в русском районе, ужин с Бекхэмом: как живет Месси в США Лионель уже успел проявить себя в матчах ФК «Интер Майами»

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

В ночь на понедельник Лионель Месси оформил очередной дубль за свой новый клуб «Интер Майами» и за четыре матча стал лучшим бомбардиром команды. Как семикратный обладатель «Золотого мяча» живет в США и с кем общается — в материале NEWS.ru.

Как Месси помог в матчах ФК «Интер Майами»

36-летний аргентинец дебютировал за «Интер Майами» 22 июля в матче c мексиканским клубом «Крус Асуль» и забил победный мяч на последних секундах матча при счёте 1:1. С тех пор Лионель сыграл за «Интер» еще три матча, в каждом из них его клуб победил. За игру Месси забивал по два мяча.

В его активе семь голов и одна результативная передача в четырех матчах, он уже стал лучшим бомбардиром клуба за весь сезон. До прихода Месси «Интер Майами» не побеждал шесть игр (три ничьи, три поражения), после его прихода — четыре победы в четырех встречах.

Билеты на дебютный матч Лионеля за «Интер Майами» подскочили в цене почти в 15 раз. Когда стало известно, что Лео выйдет на поле, цена на самый дешевый билет выросла с $29 до $470. Болельщики ходят скорее на Месси, чем на команду. Подтверждение этому — массовый уход зрителей со стадиона на 77-й минуте матч c «Атлантой», когда Лео был заменен.

Где живет Месси в США

Месси купил в Майами квартиру еще в 2019 году, когда играл в «Барселоне». Его апартаменты находятся в 60-этажном небоскребе Porsche Design Tower с видом на Атлантический океан. Сам дом расположен в 30 метрах от пляжа. Район Санни-Айлс-Бич считается центром сосредоточения русскоязычных приезжих. В частности, здесь постоянно проживают певцы, актеры и спортсмены, например, теннисистка Анна Курникова, хоккеисты Сергей Федоров и Павел Буре.

Квартира Месси находится на 47-м этаже, в ней шесть спален, в каждой из которых есть отдельная ванная комната. Дизайн одной из них оценивается в $1 млн — для отделки использовались золото и мрамор.

В небоскребе расположен ресторан, предназначенный только для жильцов. В доме есть автомобильные лифты, которые позволяют поднимать машины Месси и других жильцов прямо в квартиру. Стоимость жилья в небоскребе достигает $32 млн. По данным The Sun, квартира Месси стоила $9 млн.

Лео зарабатывает в ФК «Интер Майами» от $50 до $60 млн в год. Об этом рассказал в интервью газете El Pais совладелец клуба Хорхе Мас. Месси также получает часть прибыли от глобальной трансляции, права на которую принадлежат Apple TV, и проценты от продаж комплектов Adidas, когда он выйдет на пенсию.

Фото: pdtowermiami.com Porsche Design Tower

Почему Месси переехал в США

Одна из главных причин, почему Месси выбрал США, а не Саудовскую Аравию, где он мог зарабатывать в несколько раз больше, это желание жены, о чем говорил сам Лео. Со своей будущей супругой Антонеллой Рокуццо Месси познакомился еще в детстве, и, по словам форварда, это была любовь с первого взгляда. Они жили в родном городе футболиста Росарио, вместе гуляли и проводили время в общей компании.

Когда Лео переехал в Испанию и начал играть за «Барселону», им пришлось расстаться на несколько лет. В это время оба встречались с другими, но не забывали о своей детской влюбленности. Вернуть былые чувства помог трагический случай: в 2007 году погиб близкий друг Антонеллы. Узнав об этом, Лео сразу же прилетел, чтобы утешить подругу. После этого чувства вспыхнули заново, и они уже не расставались. В 2017 году, после десяти лет отношений, они поженились. У них родились трое сыновей — Тиаго, Матео и Чиро.

Преследуют ли Месси поклонники в США

По словам Лео, переезд в США обусловлен желанием проводить с семьей больше времени, ведь в этой стране к нему приковано меньше внимания, чем в Европе. Но иногда футболиста замечают поклонники: в июле Лео с женой и двумя детьми выбрался в супермаркет за продуктами, и несколько фанатов подошли к нему ради фото.

Сначала он делал снимки с ними, а затем попросил у Антонеллы ключи от машины. Взяв их, форвард быстро вышел на стоянку, сел в авто и стал ждать жену там.

Фанаты преследуют Месси и на тренировках «Интера Майами», охране приходится решать вопросы с толпой желающих сфотографироваться или обняться с футболистом.

С кем дружит Месси в США

Совладельцем «Интера Майами» является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, который успел поиграть против Месси в испанском эль-классико «Реал» — «Барселона». Как только Лео переехал в Штаты, в соцсетях стали появляться фотографии и видеоролики, где Месси и Бекхэм вместе ходят в ресторан или чисто в мужской компании c новичком «Интера» Серджи Бускетсом, или с семьями.

Есть также видео, где Дэвид Бекхэм после одного из матчей встречается с мамой Месси в подтрибунном помещении и они крепко обнимаются.

Кто из звезд приходит на матчи с участием Месси в США

Каждый матч Лео в США превращается в светское мероприятие. На дебютной встрече ВИП-гостей было больше всего: все семейство Бекхэмов, звезда НБА Леброн Джеймс, одна из величайших теннисисток в истории Серена Уильямс с мужем — основателем Reddit Алексисом Оганяном, Ким Кардашьян и многие другие. Со всеми Лео общался лично еще до выхода на разминку.

И это повторяется почти на каждой игре. Недавно в Сети появилось селфи белорусской теннисистки, бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко с Месси, а также фрагмент небольшого разговора Лео прямо во время матча с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, который сидел на трибунах в метре от скамейки запасных «Интера Майами».

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