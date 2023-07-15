Футбольный клуб «Интер Майами» подписал контракт с Месси

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с американским футбольным клубом «Интер Майами». Об этом сообщили в пресс-службе команды. Там отметили, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2025 года.

Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде, — сказал Месси.

Лионелю Месси 36 лет. С 2003 по 2021 год он выступал за испанский клуб «Барселона». В составе команды нападающий десять раз становился чемпионом страны, семь раз — победителем Суперкубка Испании, четырежды выигрывал в Лиге чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в седьмой раз получил приз «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку года, что стало рекордом в истории футбола.

В 2021-2023 годах футболист выступал за французский ПСЖ, в составе которого дважды стал чемпионом страны и один раз выиграл суперкубок Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в 175 матчах, где забил 103 гола. Он является чемпионом мира 2022 года, победителем Кубка Америки 2021 года, олимпийским чемпионом 2008 года.

Клуб «Интер Майами» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). По данным СМИ, Месси проведет первый матч за новый клуб в ночь на 22 июля, когда команда встретится с клубом «Крус Асуль» из Мексики.

Ранее совладелец клуба Хорхе Мас рассказал, что Лионель Месси будет получать от $50 до $60 млн в год. Ему также пообещали долю в клубе, часть прибыли от глобальной трансляции, права на которую принадлежат Apple TV, и проценты от продаж комплектов Adidas, когда он выйдет на пенсию.