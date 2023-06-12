Китайские болельщики «заперли» Месси в отеле Global Times: Месси оказался заперт фанатами в отеле Пекина

Фото: Panoramic/Global Look Press

Лионель Месси

Приезд форварда сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в Пекин вызвал такой ажиотаж, что звездный спортсмен фактически оказался заперт своими китайскими фанатами в отеле, сообщило издание Global Times. Месси прибыл в столицу КНР в преддверии товарищеского матча, который аргентинская сборная проведет с национальной командой Австралии 15 июня.

Число фанатов было настолько велико, что, как сообщалось, звездный спортсмен оказался запертым в своем отеле, — говорится в публикации.

По данным СМИ, изначально сборная Аргентины планировала провести вечером 11 июня тренировку в одном из спортивных центров в Пекине, но сбор пришлось отменить из-за «страстных» фанатов, собравшихся у отеля. Так, один из китайских фанатов забронировал номера одновременно в четырех роскошных отелях Пекина еще до того, как стало известно, где остановится Месси, пишет GT. Болельщик потратил порядка $1400, чтобы получить шанс встретиться со знаменитостью.

11 июня московский ЦСКА выиграл Кубок России по футболу. Команда «армейцев» в финальном матче одолела «Краснодар», одержав победу в серии пенальти. ЦСКА впервые за 10 лет и восьмой раз в истории стал обладателем трофея. «Краснодар» прежде лишь однажды доходил до финала — так, в 2014 году команда проиграла «Ростову».