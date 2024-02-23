В Китае на пожизненный срок отправили тренера сборной по футболу Экс-игрок «Эвертона» и тренер сборной Китая Ли Те получил пожизненный срок

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Ли Те

Бывший футболист английского клуба «Эвертон» и экс-тренер сборной Китая по футболу Ли Те получил пожизненный срок по делу о взятках и договорных матчах, заявил журналист Ран Сюнфэй в соцсетях. Расследование в отношении спортсмена началось в 2022 году, после вскрылось множество махинаций.

Как отметил Сюнфэй, в ходе расследования задержанный признался, что дал взятку в размере около $413 тысяч, чтобы стать тренером национальной команды из Китая. В процессе экс-полузащитник «Эвертона» также признался, что участвовал в договорных матчах во время работы в клубах низших дивизионов. Менеджер подкупал соперников, чтобы вывести свою команду в Суперлигу.

Мне очень жаль. Мне следовало бы идти по правильному пути. Были определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в ​​футболе, — заявил он.

Вместе с Ли Те внушительные сроки получили и другие участники схемы. Так, бывший глава Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань получил 15 лет тюрьмы, вице‑президент Ду Чжаокай — 13 лет. При этом Ли возглавил китайскую сборную в 2020 году.

Как ранее стало известно, футболист сборной Бразилии Дани Алвес, который играл в испанском клубе «Барселона» вместе с Лионелем Месси и Неймаром, был приговорен к тюремному сроку за изнасилование. Алвес проведет в тюрьме 4,5 года, а его супруга уже подала на развод.