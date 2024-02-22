Бывшего напарника Месси и Неймара посадили в тюрьму за изнасилование Футболист сборной Бразилии Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Футболист сборной Бразилии Дани Алвес, который играл в испанском клубе «Барселона» вместе с Лионелем Месси и Неймаром, был приговорен к тюремному сроку за изнасилование, сообщает Reuters. Высший суд Каталонии назначил спортсмену наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.

В приговоре считается, что было доказано, что жертва не давала согласия, и что есть доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать факт изнасилования доказанным, — сказано в заявлении суда.

Женщина, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию в январе 2023 года. Она обвинила бразильского футболиста в насильственных действиях сексуального характера в одном из клубов Барселоны. В том же месяце суд заключил Алвеса под стражу и отказал ему в освобождении под залог. Сам спортсмен заявил, что половой акт с потерпевшей был без насилия и по обоюдному согласию.