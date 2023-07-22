Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

Футболист Лионель Месси дебютировал в составе американского клуба «Интер Майами» в матче с мексиканской командой «Крус-Асуль» в рамках 1-го тура Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец забил победный гол со штрафного на последних минутах, игра завершилась со счетом 2:1.

Счет на 44-й минуте открыли игроки «Интер Майами»: Роберт Тэйлор отправил мяч в ворота с передачи Робби Робинсона. Мексиканцы сравняли счет уже в середине второго тайма, отличился Уриэль Антуна, забивший с паса Хесуса Дуэньса. Победу «Интеру» принес Месси, для которого игра стала первой за новый клуб. Аргентинский нападающий на 54-й минуте вышел на замену и на 94-й реализовал штрафной.

Игра прошла в Форт-Лодердейле.

О переходе Месси в «Интер Майами» стало известно в начале июня. Аргентинец примкнул к американской команде в связи с окончанием контракта с парижским клубом «Пари Сен-Жермен», который Месси покинул по завершении сезона. Ходили слухи, что после ухода из ПСЖ знаменитый футболист может вернуться в «Барселону» либо подписать контракт с саудовским «Аль-Хялилем», но Месси выбрал клуб MLS.

Ранее совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что зарплата Месси в клубе составит $50–60 млн в год. По словам Маса, привлечь аргентинца в команду планировали еще с 2019 года.