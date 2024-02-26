Роналду проверят после непристойного жеста в адрес фанатов Месси Роналду проверят из-за грубого жеста против фанатов Месси в Саудовской Аравии

Фото: Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криштиану Роналду

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал непристойный жест после победы в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (3:2), пишет The Telegraph. Отмечается, что нападающий несколько раз помахал рукой в области паха.

Издание предположило, что таким образом футболист ответил болельщикам «Аль-Шабаба», которые скандировали имя аргентинского форварда Лионеля Месси. По информации источника, после этого Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование инцидента.

Это не первый подобный инцидент с участием Роналду. Ранее в этом же месяце он проявил неуважение к символике «Аль-Хиляля» после их победы в товарищеском матче за Кубок Эр-Рияда. Спортсмен вытер промежность шарфом соперника и кинул его фанатам, которые скандировали имя Месси.

Игра состоялась в Эр-Рияде 8 февраля и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Это был первый матч Роналду после травмы икроножной мышцы. По пути в подтрибунное помещение он поднял брошенный с трибун шарф «Аль-Хиляля», засунул его в шорты и вернул болельщикам соперника.

Летом 2023 года Роналду перекрестился после забитого гола в ворота иракского ФК «Аль‑Шорта» и спровоцировал скандал. В Саудовской Аравии нельзя показывать какие-либо символы и жесты, связанные с христианством. За их публичный показ может грозить арест за стремление обратить других в свою веру.