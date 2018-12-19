USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,247 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

В РФС рассказали о лимите на легионеров

Игрок «Спартака» Зе Луиш Сергей Лантюхов/News.ru

Игрок «Спартака» Зе Луиш

спорт [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал об изменениях в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

Прядкин заявил, что лимит на легионеров останется прежним.

«Новый лимит (после 2021 года. — News.ru) будет связан с заявкой. Какой он будет — „10+15“ или другой — будет обсуждаться», — подчеркнул он.

Сейчас на поле в составе одной команды могут выйти шесть иностранцев.

News.ru писал, что Виталий Мутко окончательно сложил полномочия президента Российского футбольного союза. С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году.


#футбол #РПЛ
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 13:45, 19 декабря 2018
Прядкин отказался выдвигаться на выборы главы РФС
спорт 13:38, 19 декабря 2018
Заслуженный тренер России умер в 58 лет
спорт 13:30, 19 декабря 2018
Колосков: отставка Мутко — разумный шаг
Лента новостей
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:54
Израиль призвал РФ осудить «Хезболла»
Другие новости
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top