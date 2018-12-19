В РФС рассказали о лимите на легионеров

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Игрок «Спартака» Зе Луиш

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал об изменениях в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

Прядкин заявил, что лимит на легионеров останется прежним.

«Новый лимит (после 2021 года. — News.ru) будет связан с заявкой. Какой он будет — „10+15“ или другой — будет обсуждаться», — подчеркнул он.

Сейчас на поле в составе одной команды могут выйти шесть иностранцев.

News.ru писал, что Виталий Мутко окончательно сложил полномочия президента Российского футбольного союза. С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году.