«Легендарный вратарь» по версии Трампа пропустил девять шайб в НХЛ

Российский вратарь Сергей Бобровский в составе команды «Флорида Пантерс» впервые в карьере пропустил девять шайб в одном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Чемпионат». Накануне президент США Дональд Трамп назвал спортсмена «легендарным».

Отмечается, что «Флорида Пантерс» потерпела поражение в игре с клубом «Каролина Харрикейнс». Матч состоялся в ночь на 17 января, хозяева победили со счетом 9:1. Известно, что Бобровский провел на площадке весь матч.

Ране Трамп заявил, что для него большая честь встретиться в Белом доме с вратарем Бобровским, защитником Дмитрием Куликовым и голкипером Даниилом Тарасовым. Он назвал их игру феноменальной.

До этого российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ. Встреча в Сан-Хосе превратилась в бенефис «Тампы». Кучеров, признанный первой звездой матча, забил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.