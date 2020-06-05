Легендарный Винс Картер завершил карьеру в НБА

https://static.news.ru/photo/217bc1d6-a764-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Винс Картер Фото: John Rhodes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетболист Винс Картер, в 2020 году ставший первым в истории спортсменом, выходившим на площадку в четырёх десятилетиях, завершил карьеру в НБА.

«Атланта», за которую выступал 43-летний Картер, вылетела из плей-офф ещё до пандемии коронавируса, поэтому её игроки вернутся в НБА только в новом сезоне.

По информации Eurosport, Картер давно намекал на завершение карьеры и теперь окончательно решил оставить спорт.

За 22 года в профессиональном баскетболе Винс Картер стал 37-м игроком, набравшим более 20 тысяч очков в играх НБА, пятым игроком, забросившим более двух тысяч трёхочковых. Входит в тройку лидеров по количеству сыгранных матчей в лиге.

Как писал NEWS.ru, игры НБА должны возобновиться с 31 июля.