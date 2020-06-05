Легендарный Винс Картер завершил карьеру в НБА

Баскетболист Винс Картер, в 2020 году ставший первым в истории спортсменом, выходившим на площадку в четырёх десятилетиях, завершил карьеру в НБА.
«Атланта», за которую выступал 43-летний Картер, вылетела из плей-офф ещё до пандемии коронавируса, поэтому её игроки вернутся в НБА только в новом сезоне.
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За 22 года в профессиональном баскетболе Винс Картер стал 37-м игроком, набравшим более 20 тысяч очков в играх НБА, пятым игроком, забросившим более двух тысяч трёхочковых. Входит в тройку лидеров по количеству сыгранных матчей в лиге.
Как писал NEWS.ru, игры НБА должны возобновиться с 31 июля.
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