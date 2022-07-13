Леброн Джеймс обратился к арестованной в России американской баскетболистке Леброн Джеймс заявил, что Грайнер стоит задуматься о необходимости возвращения в США

Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс

Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью, опубликованном на YouTube-канале UNINTERRUPTED, обратился к арестованной в России баскетболистке Бриттни Грайнер. Он считает, что власти США прикладывают недостаточно усилий для освобождения баскетболистки.

Чувствует ли она, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал, хочу ли я теперь вообще вернуться в Америку, — заявил Леброн Джеймс.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Ранее американские чиновники выразили сомнения в том, что в ближайшее время им удастся вернуть баскетболистку. 7 июля она признала свою вину в Химкинском суде.