Лебедев не планирует избираться на пост главы РФС

https://news.ru/storage/news/df816f8830454981d8e74ce261556040/a5cafe0d-e068-40d6-ab96-79090284be27_850.jpg Станислав Красильников/ТАСС

Игорь Лебедев

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что, скорее всего, не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.

«Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Он добавил, что планирует сосредоточиться на вопросе избрания в исполнительный комитет РФС.

19 декабря 2018 года Виталий Мутко покинул пост руководителя РФС, который занимал с 2015 года. Исполнять обязанности главы РФС до отчётно-выборной конференции будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

На пост руководителя РФС претендует председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков. Его кандидатуру поддержали многие региональные федерации и клубы.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. Список кандидатов будет опубликован в период с 14 по 16 января после регистрации всех претендентов на пост руководителя РФС.

News.ru ранее сообщал, что финал Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) перенесли из-за выборов президента РФС.