Ласицкене высказалась о смене гражданства

https://news.ru/storage/news/5b92ec3af5edddc6139140fd7b1b97c2/71e16edf-f4f8-4240-9d74-28e44b5aa965_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Мария Ласицкене

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о смене гражданства в случае невосстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Нет (менять гражданство не буду. — Ред.). Там всё разрешится, мы к этому готовы», — приводит её слова корреспондент News.ru.

Решение не восстанавливать ВФЛА было принято комиссией Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании в Монте-Карло 4 декабря. Сообщается, что ВФЛА не выполнила критерии по восстановлению. Таким образом, российским спортсменам по-прежнему запрещено выступать на международных стартах под национальным флагом.

Спортсменка также высказалась по поводу ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), решение по восстановлению которого будет принято 14−15 января 2019 года на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Я сильно не слежу за этим. На моё эмоциональное состояние мало что может повлиять. Спокойно готовлюсь к стартам, не пускаю эти отрицательные эмоции к себе в голову», — заключил она.

Российская сторона должна была предоставить данные Московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Проблемы возникли из-за сертифицирования оборудования. 10 января началась повторная работа экспертов WADA в Москве, сообщал News.ru.

Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы — 2018, чемпионка Европы — 2015 в помещении, двукратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.