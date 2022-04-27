Костя Цзю рассказал, как Бивол может победить Альвареса Костя Цзю заявил, что Дмитрий Бивол может победить Сауля Альвареса за счёт контратак

Костя Цзю / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Цзю рассказал, за счёт чего Бивол может одержать победу в поединке, который пройдет 7 мая в Лас-Вегасе.

Он всё-таки мощнее. Перебоксировать. Сауль по своей сути боксёр контратак. Поэтому Дмитрий должен боксировать, давить и отвечать на контратаки соперника своими контратаками. Это большой темп и громадная нагрузка. Если он справится, он сможет выиграть, — сказал Цзю корреспонденту NEWS.ru.

Ранее Цзю оценил выступление своего сына Тимофея в поединке против американца Тернела Гауши. Он считает, что нокдаун, в котором побывал его сын, пойдёт на пользу.