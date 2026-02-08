Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 18:00

Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ

Пять спортсменов из России выступили на Олимпиаде в Италии 7 и 8 февраля

Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На XXV зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят с 6 по 22 февраля в Италии, в нейтральном статусе участвуют 13 россиян. В первые два дня, 7 и 8 февраля, успели выступить Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжные гонки), Павел Репилов (санный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт) и Ксения Коржова (конькобежный спорт).

Непряева приняла участие в женском скиатлоне на 20 километров, заняв 17-е место. Спортсменка один раз упала на трассе и отстала от победительницы почти на четыре минуты. Она призналась, что падение полностью выбило ее из колеи, а также назвала свое выступление «ужаснейшим».

Коростелев в свою очередь занял четвертое место в мужском скиатлоне. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды. Победа в гонке досталась норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, для которого эта награда стала уже шестой олимпийской.

Саночники провели две первые попытки на Олимпиаде. Репилов смог пробиться во второй день соревнований, но пока идет лишь на 16-м месте. После двух заездов его общее время составило 1:47,708.

Конькобежка Коржова заняла 12-е место в финальном забеге на 3000 метров. Она показала результат 4 минуты 5,83 секунды, победив в своем предварительном забеге австрийку Жаннин Роснер. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида.

Горнолыжница Плешкова выступила в скоростном спуске, преодолев дистанцию за 1 минуту 39,69 секунды и показав 22-й промежуточный результат. Отставание от лидера американки Бризи Джонсон составило 3,59 секунды.

Лучшие фотографии с выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 — в галерее NEWS.ru.

Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спортсмены на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026.
Спортсмены на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026.
Фото: РИА Новости
Болельщики Савелия Коростелева на соревнованиях по лыжным гонкам на 20 км среди мужчин во второй день зимних Олимпийских игр 2026
Болельщики Савелия Коростелева на соревнованиях по лыжным гонкам на 20 км среди мужчин во второй день зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дарья Непряева после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026
Дарья Непряева после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Дарья Непряева на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026
Дарья Непряева на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Павел Репиловна на дистанции соревнований по санному спорту среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026
Павел Репиловна на дистанции соревнований по санному спорту среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: IMAGO/FIL / kristen-images.com/Global Look Press
Павел Репиловна на дистанции соревнований по санному спорту среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026
Павел Репиловна на дистанции соревнований по санному спорту среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ксения Коржова на дистанции финального забега на 3000 м среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Ксения Коржова на дистанции финального забега на 3000 м среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Фото: Erik Pasman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ксения Коржова после финального забега на 3000 м среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Ксения Коржова после финального забега на 3000 м среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Фото: Erik Pasman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Юлия Плешкова во время соревнований по скоростному спуску среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026
Юлия Плешкова во время соревнований по скоростному спуску среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Юлия Плешкова во время соревнований по скоростному спуску среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026
Юлия Плешкова во время соревнований по скоростному спуску среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press
олимпиады
россияне
Италия
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Щербаков прилетел в Казахстан вслед за Сабуровым
Названо число недовольных Мерцем жителей Германии
В Башкирии рыбаки спасли куницу с капканом на лапе
Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали
«Беззаконие»: в Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
«Комплекс уничтожения»: на Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ
ЛДП Японии одержала победу на досрочных парламентских выборах
В Петербурге арестовали поставщика «некромантов»
В ГД рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке
В Китае прошел парад пингвинов в галстуках и бабочках
«День святого Валентина — все»: в России отменят 14 февраля? Что известно
В России повысили тариф на холодную воду
Адабашьян рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем
Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ
Грузовик на скорости влетел в россиян на популярном курорте
Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП
Слив системы отопления начался в Белгороде после крупной аварии
Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля
Евродепутат раскрыл планы Брюсселя на создание армии
Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.