Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ

Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026

Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ Пять спортсменов из России выступили на Олимпиаде в Италии 7 и 8 февраля

На XXV зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят с 6 по 22 февраля в Италии, в нейтральном статусе участвуют 13 россиян. В первые два дня, 7 и 8 февраля, успели выступить Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжные гонки), Павел Репилов (санный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт) и Ксения Коржова (конькобежный спорт).

Непряева приняла участие в женском скиатлоне на 20 километров, заняв 17-е место. Спортсменка один раз упала на трассе и отстала от победительницы почти на четыре минуты. Она призналась, что падение полностью выбило ее из колеи, а также назвала свое выступление «ужаснейшим».

Коростелев в свою очередь занял четвертое место в мужском скиатлоне. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды. Победа в гонке досталась норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, для которого эта награда стала уже шестой олимпийской.

Саночники провели две первые попытки на Олимпиаде. Репилов смог пробиться во второй день соревнований, но пока идет лишь на 16-м месте. После двух заездов его общее время составило 1:47,708.

Конькобежка Коржова заняла 12-е место в финальном забеге на 3000 метров. Она показала результат 4 минуты 5,83 секунды, победив в своем предварительном забеге австрийку Жаннин Роснер. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида.

Горнолыжница Плешкова выступила в скоростном спуске, преодолев дистанцию за 1 минуту 39,69 секунды и показав 22-й промежуточный результат. Отставание от лидера американки Бризи Джонсон составило 3,59 секунды.

Лучшие фотографии с выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 — в галерее NEWS.ru.