Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ
Пять спортсменов из России выступили на Олимпиаде в Италии 7 и 8 февраля
Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: РИА Новости
На XXV зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят с 6 по 22 февраля в Италии, в нейтральном статусе участвуют 13 россиян. В первые два дня, 7 и 8 февраля, успели выступить Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжные гонки), Павел Репилов (санный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт) и Ксения Коржова (конькобежный спорт).
Непряева приняла участие в женском скиатлоне на 20 километров, заняв 17-е место. Спортсменка один раз упала на трассе и отстала от победительницы почти на четыре минуты. Она призналась, что падение полностью выбило ее из колеи, а также назвала свое выступление «ужаснейшим».
Коростелев в свою очередь занял четвертое место в мужском скиатлоне. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды. Победа в гонке досталась норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, для которого эта награда стала уже шестой олимпийской.
Саночники провели две первые попытки на Олимпиаде. Репилов смог пробиться во второй день соревнований, но пока идет лишь на 16-м месте. После двух заездов его общее время составило 1:47,708.
Конькобежка Коржова заняла 12-е место в финальном забеге на 3000 метров. Она показала результат 4 минуты 5,83 секунды, победив в своем предварительном забеге австрийку Жаннин Роснер. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида.
Горнолыжница Плешкова выступила в скоростном спуске, преодолев дистанцию за 1 минуту 39,69 секунды и показав 22-й промежуточный результат. Отставание от лидера американки Бризи Джонсон составило 3,59 секунды.
Лучшие фотографии с выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 — в галерее NEWS.ru.
Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спортсмены на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026.
Фото: РИА Новости
Болельщики Савелия Коростелева на соревнованиях по лыжным гонкам на 20 км среди мужчин во второй день зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дарья Непряева после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Дарья Непряева на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026
Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Павел Репиловна на дистанции соревнований по санному спорту среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: IMAGO/FIL / kristen-images.com/Global Look Press
Павел Репиловна на дистанции соревнований по санному спорту среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ксения Коржова на дистанции финального забега на 3000 м среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Фото: Erik Pasman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ксения Коржова после финального забега на 3000 м среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Фото: Erik Pasman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Юлия Плешкова во время соревнований по скоростному спуску среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Юлия Плешкова во время соревнований по скоростному спуску среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026
Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press