Конеру снялась с турнира претенденток FIDE по одной причине

Индийская шахматистка Хампи Конеру объявила о снятии с турнира претенденток Международной шахматной федерации (FIDE) за право сыграть с действующей обладательницей мировой шахматной короны. В соцсети Х женщина объяснила, что принимает такое решение исходя из приоритета собственной безопасности.

Конеру подчеркнула, что долго думала над этим, но в решении не сомневается, поскольку ее жизнь важнее любого самого важного события. При этом произошедшее спортсменка, по ее словам, перенесла болезненно.

