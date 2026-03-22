Конеру снялась с турнира претенденток FIDE по одной причине

Индийская шахматистка Хампи Конеру объявила о снятии с турнира претенденток Международной шахматной федерации (FIDE) за право сыграть с действующей обладательницей мировой шахматной короны. В соцсети Х женщина объяснила, что принимает такое решение исходя из приоритета собственной безопасности.

Конеру подчеркнула, что долго думала над этим, но в решении не сомневается, поскольку ее жизнь важнее любого самого важного события. При этом произошедшее спортсменка, по ее словам, перенесла болезненно.

Ранее стало известно, что баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин не могли вернуться в Россию с Ближнего Востока. Отмечается, что клуб искал варианты того, как помочь своим спортсменам.

Тем временем Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Организация сочла вопрос о статусе территорий слишком сложным для правовых санкций. Палестинская футбольная ассоциация требовала санкций против Израиля с марта 2024 года. Также за это выступали эксперты ООН и группа спортсменов во главе с Полем Погба из-за действий Тель-Авива на палестинских территориях.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
