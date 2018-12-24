Кличко посоветовали наслаждаться пенсией

https://news.ru/storage/news/47924b5dfc32e8a738f88f12a894dd37/65c652f7-7423-4088-acc3-06d52e5864d2_850.jpg Povetkin Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владимир Кличко (слева)

Российский боксёр Ростислав Плечко высказался по поводу возвращения на ринг украинца Владимира Кличко.

«Владимир Кличко не должен возвращаться на профессиональный ринг, потому что он всем всё доказал. Почти в 43 года Владимир вряд ли сможет сохранить лучшие кондиции в таком возрасте. Я не вижу, каким способом он сможет победить Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера. Поэтому лучше Владимиру наслаждаться своей заслуженной пенсией», — цитирует Плечко пресс-служба боксёра.

Россиянин добавил, что ещё одно появление на ринге может плохо сказаться на здоровье Кличко.

29-летний Плечко — обладатель титула чемпиона по версии WBA Asia в тяжёлом весе.

Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO, чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжёлом весе. За всю свою карьеру Владимир победил 23 боксёров в 25 боях за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, побив рекорд 21 побеждённого соперника в 26 боях, принадлежавший Джо Луису. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении 4382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжёлого дивизиона.

Как писал News.ru, UFC распекли за решение по Джонсу.