КХЛ усмотрела оскорбление гимна России в кричалке фанатов ХК «Сибирь»

Фото: ХК Сибирь

Континентальная хоккейная лига усмотрела оскорбление гимна в России в кричалке фанатов новосибирского ХК «Сибирь», передает «Сиб.фм» со ссылкой на источник в КХЛ. Организация призвала пресечь исполнение кричалки «Славься, Сибирь!» во время исполнения российского гимна.

В КХЛ сообщили о большом количестве жалоб, которые поступали на болельщиков ХК «Сибирь». При этом организация не уточнила, от кого именно они исходят.

Во время исполнения строчки гимна «славься, страна» фанаты клуба скандируют фразу «Славься, Сибирь». Издание уточнило, что скандирование этой фразы уже стало давней традицией болельщиков новосибирского хоккейного клуба.

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов ранее не стал участвовать в предматчевой акции в поддержку ЛГБТ. Российский спортсмен не вышел на раскатку перед встречей с «Анахаймом», во время которой игроки его команды появились на площадке в форме с номерами, исполненными в радужных цветах. После матча, ставшего победным для «Филадельфии», Прохоров объяснил, что решил остаться верным своим религиозным принципам, передает его слова в соцсетях журналист Дэн Гельстон. Позднее поддержку хоккеисту выразил американский миллиардер Илон Маск.