Кавильяссо выиграл «Дакар-2019» в зачёте квадроциклов

Аргентинский гонщик команды «Ямаха» Николас Кавильяссо после заключительного этапа ралли-марафона «Дакар-2019» стал победителем гонки в категории квадроциклов.

По итогам 10 этапов общее время аргентинца составило составило 43 часа 1 минуту 54 секунды. Второе и третье места также заняли аргентинцы Херемиас Фериоли («Ямаха») и Густаво Гальехо («Ямаха»).

@NicoCavi68 also secures the overall | también afianza la victoria en la general #Dakar2019 pic.twitter.com/Dj69VkGAHw