Кавильяссо выиграл «Дакар-2019» в зачёте квадроциклов

https://news.ru/storage/news/9e64e4cf6fe66d8a87a8c3fd29eee897/358515e8-8e8a-481a-9bbb-f31704d6d5ca_850.jpg Red Bull Content/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аргентинский гонщик команды «Ямаха» Николас Кавильяссо после заключительного этапа ралли-марафона «Дакар-2019» стал победителем гонки в категории квадроциклов.

По итогам 10 этапов общее время аргентинца составило составило 43 часа 1 минуту 54 секунды. Второе и третье места также заняли аргентинцы Херемиас Фериоли («Ямаха») и Густаво Гальехо («Ямаха»).

Таким образом, Кавильяссо впервые в своей карьере стал победителем «Дакара».

Нынешний марафон проходил по территории Перу.

Ранее российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не рассчитывает на подиум ралли-марафона.