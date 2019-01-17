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Кавильяссо выиграл «Дакар-2019» в зачёте квадроциклов

Red Bull Content/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Аргентинский гонщик команды «Ямаха» Николас Кавильяссо после заключительного этапа ралли-марафона «Дакар-2019» стал победителем гонки в категории квадроциклов.

По итогам 10 этапов общее время аргентинца составило составило 43 часа 1 минуту 54 секунды. Второе и третье места также заняли аргентинцы Херемиас Фериоли («Ямаха») и Густаво Гальехо («Ямаха»).

Таким образом, Кавильяссо впервые в своей карьере стал победителем «Дакара».

Нынешний марафон проходил по территории Перу.

Ранее российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не рассчитывает на подиум ралли-марафона. 


#Дакар2019 #НиколасКавильяссо
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