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Камил Гаджиев высказался о шансах Фрэнсиса Нганну в бою с Тайсоном Фьюри

Камил Гаджиев: у Нганну практически нет никаких шансов против Фьюри
17:59, 25 января 2022
Камил Гаджиев высказался о шансах Фрэнсиса Нганну в бою с Тайсоном Фьюри Камил Гаджиев Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что даже лучшие бойцы ММА не в состоянии показать конкурентные бои против настоящих боксёров по правилам бокса. На примере чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну функционер заявил, что спортсменам не стоит выходить на ринг. По мнению специалиста, французскому бойцу не хватит школы, опыта и навыков, чтобы противостоять чемпиону мира по боксу Тайсону Фьюри.

Даже если бы Фрэнсис Нганну был на высоте в последнем поединке, всё равно у него не было бы практически никаких шансов против боксера. Да, тяжёлый вес, да, один удар может всё решить, но это распространённое заблуждение, что классный ударник ММА может конкурировать с настоящим боксёром. Это другая школа, другие навыки, другой опыт. Не только бить надо. Необходимо ещё и защищаться, а Тайсон Фьюри — это лучший боксёр-тяжеловес в мире, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

Ранее Гаджиев признался, что ему нравится то, как развивается карьера российского тяжеловеса Александра Волкова в UFC. Однако функционер выразил одну претензию к спортсмену. По его словам, Волков постоянно проигрывает свои самые важные поединки.

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