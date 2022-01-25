Камил Гаджиев высказался о шансах Фрэнсиса Нганну в бою с Тайсоном Фьюри

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Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) утвердило состав спортсменов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что в состав вошли 212 спортсменов: 103 женщины и 109 мужчин. Всего российская делегация будет иметь 461 представителя. Однако в заявке сборной России могут произойти незначительные изменения. В настоящее...