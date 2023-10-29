Хоккеисту перерезали горло коньком во время игры в Англии Бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон умер от травмы горла на игре в Англии

Фото: HC Pittsburgh Penguins/Instagram.com/Global Look Press

Нападающий британского клуба «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался после пореза горла коньком во время матча чемпионата Англии, сообщила пресс-служба хоккейной команды. Форвард случайно столкнулся с соперником и потерял сознание на льду. Его госпитализировали, но медики не смогли ему помочь.

Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером. Он был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого впереди была целая жизнь. Нам будет очень не хватать его, — сказано в заявлении клуба.

Джонсон перешел в британский клуб в это межсезонье. До этого он провел 13 матчей в составе команды «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Ранее в возрасте 44 лет скончался хоккеист Дмитрий Тарасов, в 2008 году в составе уфимского «Салавата Юлаева» он стал чемпионом России. О причине его смерти не сообщается. Он был воспитанником хабаровского клуба «Амур» и лидером клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей. Коллектив «Амура», в свою очередь, выразил соболезнования в связи в кончиной своего бывшего игрока, в том числе от лица болельщиков.