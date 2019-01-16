Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии

Спортсмены из Израиля не смогут принимать участия в спортивных соревнованиях на территории Малайзии.
«Кабинет министров решил, что Малайзия больше не станет принимать соревнования с участием Израиля или его представителей», — приводит слова политика The Associated Press.
По его словам, это отражает официальную позицию государства относительно израильского вопроса.
Напряжённые отношения между государствами связаны с тем, что Малайзия выступает за независимость Палестины.
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