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Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии

Faris Hadziq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Спортсмены из Израиля не смогут принимать участия в спортивных соревнованиях на территории Малайзии.

«Кабинет министров решил, что Малайзия больше не станет принимать соревнования с участием Израиля или его представителей», — приводит слова политика The Associated Press.

По его словам, это отражает официальную позицию государства относительно израильского вопроса.

Напряжённые отношения между государствами связаны с тем, что Малайзия выступает за независимость Палестины.

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#израиль #Малайзия
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