Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии

https://news.ru/storage/news/38c96705ad68a57a0c4f5c54c9aef7b8/f387014c-2231-485c-bdaf-64c0ddf200bb_850.jpg Faris Hadziq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спортсмены из Израиля не смогут принимать участия в спортивных соревнованиях на территории Малайзии.

«Кабинет министров решил, что Малайзия больше не станет принимать соревнования с участием Израиля или его представителей», — приводит слова политика The Associated Press.

По его словам, это отражает официальную позицию государства относительно израильского вопроса.

Напряжённые отношения между государствами связаны с тем, что Малайзия выступает за независимость Палестины.

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