Игрок НХЛ может получить срок за покупку наркотиков

https://news.ru/storage/news/00164f9be0e8e4947862bb1f7f588e5d/2a156bc1-6a03-43e3-91f8-d54d1366559a_850.jpg Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Global Look Press

Игрок клуба НХЛ «Филадельфия» Йори Лехтеря подозревается в приобретении наркотиков на свой родине — Финляндии. По мнению следствия, хоккеист купил восемь граммов сильнодействующего вещества в Тампере.

Обвинение просит назначить спортсмену пятилетний условный срок в качестве исправительной меры, пишет «Спорт-Экспресс». Правоохранительные органы включили фигуранта в список 23 человек, попавших в поле зрения полиции после случаев торговли наркотиками.

Сам Лехтеря уверяет, что он невиновен и не имеет отношения к инкриминируемым эпизодам.

Ранее News.ru сообщал о личном рекорде российского игрока Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина. НХЛ признала звезду «Вашингтона» лучшим снайпером 2018 года. На счету «Великой восьмёрки» 54 шайбы. Достижение стало для игрока «Кэпиталз» шестым в карьере. По этому показателю Ови догнал легендарного канадца — Фила Эспозито.