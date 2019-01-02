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Игрок НХЛ может получить срок за покупку наркотиков

Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Игрок клуба НХЛ «Филадельфия» Йори Лехтеря подозревается в приобретении наркотиков на свой родине — Финляндии. По мнению следствия, хоккеист купил восемь граммов сильнодействующего вещества в Тампере.

Обвинение просит назначить спортсмену пятилетний условный срок в качестве исправительной меры, пишет «Спорт-Экспресс». Правоохранительные органы включили фигуранта в список 23 человек, попавших в поле зрения полиции после случаев торговли наркотиками.

Сам Лехтеря уверяет, что он невиновен и не имеет отношения к инкриминируемым эпизодам.

Ранее News.ru сообщал о личном рекорде российского игрока Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина. НХЛ признала звезду «Вашингтона» лучшим снайпером 2018 года. На счету «Великой восьмёрки» 54 шайбы. Достижение стало для игрока «Кэпиталз» шестым в карьере. По этому показателю Ови догнал легендарного канадца — Фила Эспозито.


#спорт #хоккей #НХЛ #ЙориЛехтеря
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