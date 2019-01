Овечкин догнал легендарного канадца по количеству трофеев

Российский хоккеист Александр Овечкин признан лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги. Достижение стало для игрока «Вашингтон Кэпиталз» шестым в карьере.

Alex Ovechkin led the NHL with 54 regular-season goals in 2018. He has now led the League in goals six times; only Maurice Richard (7x) and Phil Esposito (6x) have accomplished the feat in as many calendar years.#NHLStats: https://t.co/7QKFVfV1tV pic.twitter.com/BVcS8pPKmu