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Овечкин установил личный рекорд

Александр Овечкин Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Овечкин

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейрбз» и установил личный рекорд.

Видеозапись заброшенной шайбы появилась в YouTube НХЛ.

Овечкин отличился во втором периоде, сравняв счёт (3:3). Эта шайба стала для него 29-й в сезоне и 636-й в карьере. Россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало его личным рекордом. В двух предыдущих встречах (с «Детройтом» и «Каролиной») форвард оформил по хет-трику.

Столичный клуб победил «Баффало» по буллитам. Овечкин забросил победную шайбу.

Как писал News.ru, Овечкин обошёл Буре по количеству хет-триков.


#хоккей #рекорд #НХЛ #АлександрОвечкин
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