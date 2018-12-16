Овечкин установил личный рекорд

https://news.ru/storage/news/64980e8a90a9938c55b111e749e72905/5ec3cccf-b353-440a-81b9-4c22cec69f9d_850.jpg Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейрбз» и установил личный рекорд.

Видеозапись заброшенной шайбы появилась в YouTube НХЛ.

Овечкин отличился во втором периоде, сравняв счёт (3:3). Эта шайба стала для него 29-й в сезоне и 636-й в карьере. Россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало его личным рекордом. В двух предыдущих встречах (с «Детройтом» и «Каролиной») форвард оформил по хет-трику.

Столичный клуб победил «Баффало» по буллитам. Овечкин забросил победную шайбу.

Как писал News.ru, Овечкин обошёл Буре по количеству хет-триков.