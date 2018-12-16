Овечкин установил личный рекорд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейрбз» и установил личный рекорд.
Видеозапись заброшенной шайбы появилась в YouTube НХЛ.
Овечкин отличился во втором периоде, сравняв счёт (3:3). Эта шайба стала для него 29-й в сезоне и 636-й в карьере. Россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало его личным рекордом. В двух предыдущих встречах (с «Детройтом» и «Каролиной») форвард оформил по хет-трику.
Столичный клуб победил «Баффало» по буллитам. Овечкин забросил победную шайбу.
Как писал News.ru, Овечкин обошёл Буре по количеству хет-триков.