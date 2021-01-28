IBU: экс-президенты СБР Тихонов и Кравцов были причастны к коррупции

https://static.news.ru/photo/9dd06cfc-615c-11eb-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сочла причастными экс-президентов Союза биатлонистов РФ (СБР) Александра Тихонова и Александра Кравцова к некоторым случаям коррупционных нарушений, заявили в пресс-службе IBU со ссылкой на отчёт ведомства.

Эксперты уверены, что бывшие руководители СБР попытались купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м. Утверждения строятся на показаниях неназванного свидетеля, предоставившего доступ к своей электронной почте.

Источник, имя которого не раскрывают, передал специалистам сообщение, отправленное нескольким федерациям-членам на Балканах. В тексте говорилось, что СБР готов ежегодно помогать странам данного региона при условии, что они поддержат кандидатов от РФ во время голосования. В комиссии считают, что Тихонов хотел подкупить экс-генсека IBU Николь Реш.

По словам последней, в сезоне-2008/09 Тихонов предложил ей в качестве взятки шкатулку с драгоценностями ради прекращения расследования допинговых дел, возбуждённых IBU в отношении российских биатлонистов Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.

Кроме того, комиссия под руководством британского юриста Джона Тэйлора пришла к выводу, что бывший президент IBU и генеральный секретарь Николь Реш нарушали правила ради интересов России в вопросах антидопинга без веских оснований. Полный отчёт комиссии представлен на сайте IBU, а его подробности будут раскрыты на специальной пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в 2021 году под флагом СБР и с гимном IBU (Международный союз биатлонистов). Кроме того, полное название «Союз биатлонистов России» на турнире использовать запретили, допустили только сокращённый вариант — RBU (Russian Biathlon Union), рассказали в пресс-службе IBU.