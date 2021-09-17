Хоккеист Саморуков пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти

В официальном аккаунте в Twiiter команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сообщили, что российский защитник клуба Дмитрий Саморуков пропустит старт сезона из-за травмы. Сообщается, что он получил перелом челюсти.

В подписи к посту сказано, что игрок получил травму в предсезонном матче против «Калгари». Представители клуба также добавили, что операция Саморукову не потребуется, но ожидается, что россиянин будет отсутствовать в течение шести недель.

#Oilers d-man Dmitri Samorukov suffered a broken jaw during last night's game vs. Calgary. At this time, surgery is not required but he is expected to be out for six weeks.



Here's to a speedy recovery for Dima. pic.twitter.com/pV5LK4SgS9 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) September 19, 2021

Ранее стало известно, что легендарного бразильского футболиста Пеле снова перевели в реанимацию. Несмотря на то что 14 сентября сообщалось об улучшении состояния бывшего спортсмена, 17 сентября у 80-летнего футболиста вновь ухудшилось состояние.

Врачи отмечают, что несмотря на перевод в отделение интенсивной терапии, состояние Пеле оценивается как стабильное. Известно, что совсем недавно футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. После процедуры бразилец отблагодарил фанатов за поддержку, написав соответствующий пост на своей странице в Instagram.