Хоккеист Саморуков пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти

В подписи к посту сказано, что игрок получил травму в предсезонном матче против «Калгари». Представители клуба также добавили, что операция Саморукову не потребуется, но ожидается, что россиянин будет отсутствовать в течение шести недель.

#Oilers d-man Dmitri Samorukov suffered a broken jaw during last night's game vs. Calgary. At this time, surgery is not required but he is expected to be out for six weeks.



Here's to a speedy recovery for Dima. pic.twitter.com/pV5LK4SgS9