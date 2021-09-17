16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Хоккеист Саморуков пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти

23:53, 19 сентября 2021
Хоккеист Саморуков пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти Фото: nhl.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В официальном аккаунте в Twiiter команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сообщили, что российский защитник клуба Дмитрий Саморуков пропустит старт сезона из-за травмы. Сообщается, что он получил перелом челюсти.

В подписи к посту сказано, что игрок получил травму в предсезонном матче против «Калгари». Представители клуба также добавили, что операция Саморукову не потребуется, но ожидается, что россиянин будет отсутствовать в течение шести недель.

Ранее стало известно, что легендарного бразильского футболиста Пеле снова перевели в реанимацию. Несмотря на то что 14 сентября сообщалось об улучшении состояния бывшего спортсмена, 17 сентября у 80-летнего футболиста вновь ухудшилось состояние.

Врачи отмечают, что несмотря на перевод в отделение интенсивной терапии, состояние Пеле оценивается как стабильное. Известно, что совсем недавно футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. После процедуры бразилец отблагодарил фанатов за поддержку, написав соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео