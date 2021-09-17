Хоккеист Саморуков пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:53, 19 сентября 2021
Фото: nhl.com
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В официальном аккаунте в Twiiter команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сообщили, что российский защитник клуба Дмитрий Саморуков пропустит старт сезона из-за травмы. Сообщается, что он получил перелом челюсти.
В подписи к посту сказано, что игрок получил травму в предсезонном матче против «Калгари». Представители клуба также добавили, что операция Саморукову не потребуется, но ожидается, что россиянин будет отсутствовать в течение шести недель.
#Oilers d-man Dmitri Samorukov suffered a broken jaw during last night's game vs. Calgary. At this time, surgery is not required but he is expected to be out for six weeks.
Ранее стало известно, что легендарного бразильского футболиста Пеле снова перевели в реанимацию. Несмотря на то что 14 сентября сообщалось об улучшении состояния бывшего спортсмена, 17 сентября у 80-летнего футболиста вновь ухудшилось состояние.
Врачи отмечают, что несмотря на перевод в отделение интенсивной терапии, состояние Пеле оценивается как стабильное. Известно, что совсем недавно футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. После процедуры бразилец отблагодарил фанатов за поддержку, написав соответствующий пост на своей странице в Instagram.