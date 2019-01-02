Хоккеист «молодёжки» поведал о настрое на следующий матч

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Павел Шэн

Нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн рассказал о настрое на четвертьфинальный матч с командой Словакии.

«Тренеры разберут и покажут нам, как правильно играть. Начинаются важные игры на вылет, любая недооценка может стать роковой. Так что недонастроя не будет», — приводит слова хоккеиста Sport24.

Форвард добавил, что сборная будет просто выполнять тренерскую установку.

Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде. Встреча России и Словакии состоится 3 января в 6:30 по московскому времени.

Как писал News.ru, «плохую кровь» учуяли в матче между РФ и Канадой.