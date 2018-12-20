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Головин дисквалифицирован на четыре матча

Александр Головин Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Головин

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит ближайшие четыре игры. О дисквалификации 22-летнего хавбека сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Отстранение Головина связано с красной карточкой, которую футболист сборной России получил в игре 18-го тура против «Лиона» (0:3). Тогда на 47-й минуте матча Александр наступил на икроножную мышцу Набилю Фекиру.

Ранее News.ru сообщал, что Головин приступил к тренировкам в общей группе. Он пропустил матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни.


#футбол #АлександрГоловин #Монако #чемпионатФранции
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