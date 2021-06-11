Гном Гномыч стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram

https://static.news.ru/photo/fe1fce9c-cc8a-11eb-a1e2-96000091f725_660.jpg Фото: gnomgnomych/instagram.com

Юный российский спортсмен Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, завоевал первое место по популярности в Instagram среди действующих фигуристов. Об этом сообщает Sports.ru.

На аккаунт старшего сына Плющенко подписались уже 894 тысячи фанатов. Такие данные актуальны на 14 июня 2021 года. Он обогнал таких именитых и титулованных фигуристов, как Евгения Медведева (891 тысяча подписчиков) и Алина Загитова (886 тысяч).

Александр Плющенко решил связать свою жизнь с фигурным катанием, как и его отец. 8-летний мальчик мечтает однажды выступить на Олимпиаде. В этом он признался 3 июня.

У Плющенко-младшего, которого родители называют Гном Гномыч, есть уже несколько рекламных и контрактов на участие в ледовых шоу.

Ранее Гном Гномыч также заявил, что собирается уйти в футбол, если не сделает пять четверных. Такое обещание он дал бронзовому призёру чемпионата мира Александре Трусовой.