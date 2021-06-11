16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Гном Гномыч стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram

00:18, 14 июня 2021
Фото: gnomgnomych/instagram.com

Юный российский спортсмен Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, завоевал первое место по популярности в Instagram среди действующих фигуристов. Об этом сообщает Sports.ru.

На аккаунт старшего сына Плющенко подписались уже 894 тысячи фанатов. Такие данные актуальны на 14 июня 2021 года. Он обогнал таких именитых и титулованных фигуристов, как Евгения Медведева (891 тысяча подписчиков) и Алина Загитова (886 тысяч).

Александр Плющенко решил связать свою жизнь с фигурным катанием, как и его отец. 8-летний мальчик мечтает однажды выступить на Олимпиаде. В этом он признался 3 июня. 

У Плющенко-младшего, которого родители называют Гном Гномыч, есть уже несколько рекламных и контрактов на участие в ледовых шоу.

Ранее Гном Гномыч также заявил, что собирается уйти в футбол, если не сделает пять четверных. Такое обещание он дал бронзовому призёру чемпионата мира Александре Трусовой.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео