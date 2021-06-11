Гном Гномыч стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram

Юный российский спортсмен Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, завоевал первое место по популярности в Instagram среди действующих фигуристов. Об этом сообщает Sports.ru.
На аккаунт старшего сына Плющенко
Александр Плющенко решил связать свою жизнь с фигурным катанием, как и его отец. 8-летний мальчик мечтает однажды выступить на Олимпиаде. В этом он признался 3 июня.
У Плющенко-младшего, которого родители называют Гном Гномыч, есть уже несколько рекламных и контрактов на участие в ледовых шоу.
Ранее Гном Гномыч также заявил, что собирается уйти в футбол, если не сделает пять четверных. Такое обещание он дал бронзовому призёру чемпионата мира Александре Трусовой.