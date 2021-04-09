Гном Гномыч собирается уйти в футбол, если не сделает пять четверных

https://static.news.ru/photo/e8e9d69a-9912-11eb-805c-96000091f725_660.jpg Александр Плющенко Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дал обещание бронзовому призёру чемпионата мира Александре Трусовой.

Пообещал сегодня нашей Русской Ракете — Саше Трусовой, что если не сделаю пять четверных, то уйду в футбол, — написал на своей странице в Instagram Плющенко-младшего.

Александра Трусова перешла в академию Плющенко в мае 2020 года. На последнем чемпионате мира в Стокгольме она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная поделилась впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе, в группу к которой фигуристка вернулась 4 марта.