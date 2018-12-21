Глушаков вознамерился вернуться в сборную

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о желании вернуться в национальную сборную России.
«Чего лукавить, я страдал, что меня нет на чемпионате мира. Кошки немного на душе скребут. Но думаю, что незаслуженно не поехал», — приводит его слова RT.
Глушаков был включён в предварительный состав сборной, но не попал в окончательную заявку.
«В сборную я всегда готов вернуться. И я туда в любом случае вернусь», — добавил футболист.
С именем Глушакова связан громкий скандал в стане «Спартака». Конфликт игрока с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде. Недавно стало известно также о скандале в семье Глушакова. Жена игрока написала в полицию заявление, по её словам, Глушаков угрожает её убить. В интернете появилась аудиозапись этих угроз.
Сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до 1/4 финала. В последнем матче команда Станислава Черчесова уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Глушаков захотел стать главным тренером «Спартака», писал News.ru.