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Глушаков вознамерился вернуться в сборную

Денис Глушаков Сергей Лантюхов/News.ru

Денис Глушаков

спорт [ версия для печати ]

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о желании вернуться в национальную сборную России.

«Чего лукавить, я страдал, что меня нет на чемпионате мира. Кошки немного на душе скребут. Но думаю, что незаслуженно не поехал», — приводит его слова RT.

Глушаков был включён в предварительный состав сборной, но не попал в окончательную заявку.

«В сборную я всегда готов вернуться. И я туда в любом случае вернусь», — добавил футболист.

С именем Глушакова связан громкий скандал в стане «Спартака». Конфликт игрока с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде. Недавно стало известно также о скандале в семье Глушакова. Жена игрока написала в полицию заявление, по её словам, Глушаков угрожает её убить. В интернете появилась аудиозапись этих угроз.

Сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до 1/4 финала. В последнем матче команда Станислава Черчесова уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Глушаков захотел стать главным тренером «Спартака», писал News.ru.


#футбол #Спартак #ДенисГлушаков
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