Глейхенгауз пожаловался на несерьёзное отношение Косторной к тренировкам

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пожаловался на несерьёзное отношение чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной к тренировочному процессу. Он отметил, что фигуристка не выполняет достаточного количества прокатов на тренировках. Его слова приводит Sport24.
Глейхенгауз начал обсуждение с поста фигуристки, в котором Косторная поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе.
Нам не нужна от неё благодарность, наша задача — помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится — она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум. Все это понимают, — сказал Глейхенгауз.
По словам наставника, проблема заключается в тренировочном процессе.
Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе. С чем это связано? Я не могу ей влезть в голову, — заключил тренер.
Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей.