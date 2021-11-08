Глейхенгауз пожаловался на несерьёзное отношение Косторной к тренировкам

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Американский журналист Дэвид Лис в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson сравнил российскую фигуристку Анну Щербакову с уставшей старухой. Он отметил, что спортсменка находится не в лучших физических кондициях.

Я всегда знал, что Щербакова не настолько одарена физически, как Косторная. Знал, что у неё нет таких умений в катании. Но у неё железная воля, дух, жажда. Она сделает всё,...