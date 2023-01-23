Главный тренер «Реал Мадрида» Карло Анчелотти подарил сидевшему на трибунах фанату «сливочных» жвачку. Видео, на котором итальянский специалист преподнес необычный подарок, опубликовал один из болельщиков «королевского клуба» в соцсети Twitter.
Инцидент произошел вчера, 22 января на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао во время матча «Атлетик» против «Реала». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Гол забил нападающий «Реала» Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос. «Сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко в 17-ти сыгранных матчах.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) и представители Союза европейских футбольных ассоциаций проведут 24 января встречу. Стороны обсудят возвращение российских команд на международные турниры.
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований. Кроме того, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций.