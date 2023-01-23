Главный тренер «Реала» вынул жвачку изо рта и подарил ее фанату

Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карло Анчелотти

Главный тренер «Реал Мадрида» Карло Анчелотти подарил сидевшему на трибунах фанату «сливочных» жвачку. Видео, на котором итальянский специалист преподнес необычный подарок, опубликовал один из болельщиков «королевского клуба» в соцсети Twitter.

Инцидент произошел вчера, 22 января на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао во время матча «Атлетик» против «Реала». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

Гол забил нападающий «Реала» Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос. «Сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко в 17-ти сыгранных матчах.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) и представители Союза европейских футбольных ассоциаций проведут 24 января встречу. Стороны обсудят возвращение российских команд на международные турниры.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований. Кроме того, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций.