Глава World Athletics объяснил отстранение российских легкоатлетов от ЧМ

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу сообщил об отстранении российских легкоатлетов от чемпионата мира. По его словам, допуск россиян и белорусов к участию в чемпионате мира в США стал бы «невообразимым решением» с учётом происходящего на Украине, пишет ТАСС.

От участия в стартующем в пятницу, 15 июля, чемпионате были отстранены даже те спортсмены, которые имеют нейтральный статус. Однако, World Athletics последовала рекомендации Международного олимпийского комитета не допускать россиян к соревнованиям.

У нас есть чёткая позиция по этому вопросу, мы стали одной из первых федераций, которая решила придерживаться выбранной позиции. Это произошло еще в феврале, перед чемпионатом мира по спортивной ходьбе, — заявил Коу.

Глава ассоциации добавил, что смысл выбранной позиции заключается в сохранении «целостности соревнований». По его словам, «было бы невообразимо», если бы российские и белорусские спортсмены принимали участие в турнире, тогда как украинские легкоатлеты «вынуждены преодолевать трудности» на пути на турнир.

Коу пояснил, что принятое решение об отстранении российских и белорусских спортсменов распространяется на «обозримое будущее». Последние шесть лет российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе из-за допинговых разбирательств.

В марте российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге. Также совет World Athletics запретил участие российских и белорусских легкоатлетов в соревнованиях World Athletics Series, включая чемпионат мира 2022 года в Юджине, штат Орегон, США, и чемпионат мира в помещении в Белграде.